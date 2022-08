Ultime Notizie – Roma | 11enne investito da suv | è grave

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di mercoledì 10 agosto 2022) Un bambino di 11 anni è statoda un suv oggi intorno alle 13 a, in via del Torraccio di Torrenova, all’intersezione con via Casilina. Subito dopo l’auto è andata a sbattere contro un semaforo abbattendolo. L’è stato trasportato in codice rosso al Bambin Gesù mentre il conducente del suv è stato trasportato al Policlinico Casilino per alcune lievi lesioni. Sarà sottoposto ai test per verificare l’assunzione di alcol e droga. Sul posto sono intervenute le pattuglie del VI Gruppo Torri della polizia diCapitale che stanno svolgendo gli accertamenti per ricostruire la dinamica dei fatti. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione