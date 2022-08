Ultime Notizie – Nuovo virus identificato in Cina, cosa sappiamo finora (Di mercoledì 10 agosto 2022) “sappiamo poco del virus Langya”, il Nuovo virus identificato in Cina, “che pure appartiene a una famiglia nota da tempo e ad alta letalità. sappiamo che ha la sua sorgente in un roditore, un topo ragno. Il dato rassicurante” per quanto riguarda la trasmissione “è che questo virus, identificato in una paziente cinese, non sembra avere la capacità di diffondersi da uomo a uomo e pare abbia una patogenicità relativamente bassa”. Così all’Adnkronos Salute Giorgio Palù, professore emerito di virologia dell’Università di Padova e presidente dell’Agenzia italiana del farmaco. “Langya è un henipavirus, appartiene a un genere già conosciuto dalla fine del ‘900, e fa parte della famiglia dei paramyxovirus, a ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di mercoledì 10 agosto 2022) “poco delLangya”, ilin, “che pure appartiene a una famiglia nota da tempo e ad alta letalità.che ha la sua sorgente in un roditore, un topo ragno. Il dato rassicurante” per quanto riguarda la trasmissione “è che questoin una paziente cinese, non sembra avere la capacità di diffondersi da uomo a uomo e pare abbia una patogenicità relativamente bassa”. Così all’Adnkronos Salute Giorgio Palù, professore emerito di virologia dell’Università di Padova e presidente dell’Agenzia italiana del farmaco. “Langya è un henipa, appartiene a un genere già conosciuto dalla fine del ‘900, e fa parte della famiglia dei paramyxo, a ...

