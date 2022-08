Ultime Notizie – Milano, donna travolta su marciapiedi da bici che fugge: è grave (Di mercoledì 10 agosto 2022) Una donna di 62 anni è stata travolta da una bicicletta questa mattina intorno alle 10 sul marciapiede di via Meda, a Milano. La vittima è stata soccorsa dal 118 e trasportata in codice rosso al Policlinico con diversi traumi. Dopo l’incidente il ciclista è fuggito, senza aspettare l’arrivo della pattuglia della Polizia locale, che sta ora acquisendo le immagini delle telecamere di video sorveglianza, per identificare il responsabile, al momento ancora ignoto. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione Leggi su informazioneriservata.eu (Di mercoledì 10 agosto 2022) Unadi 62 anni è statada unacletta questa mattina intorno alle 10 sul marciapiede di via Meda, a. La vittima è stata soccorsa dal 118 e trasportata in codice rosso al Policlinico con diversi traumi. Dopo l’incidente il ciclista è fuggito, senza aspettare l’arrivo della pattuglia della Polizia locale, che sta ora acquisendo le immagini delle telecamere di video sorveglianza, per identificare il responsabile, al momento ancora ignoto. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

