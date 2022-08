Ultime Notizie – Equitazione, ai Mondiali di Herning bronzo Italia per il pas de deux del volteggio (Di mercoledì 10 agosto 2022) Il volteggio azzurro festeggia la prima medaglia Italiana a Herning (Danimarca), dove sono in corso i Campionati del Mondo 2022 (volteggio, Dressage, Paradressage e Salto ostacoli). Lo fa sapere la Fise con una nota. Il pas de deux composto da Rebecca Greggio e Davide Zanella su Orlando Tancredi alla longia di Claudia Petersohn (capo equipe Daniele Dall’Ora) ha vinto oggi, mercoledì 10 agosto, una meritata medaglia di bronzo con un punteggio totale di 8.178. Terzo dopo il primo round tecnico, il duo Italiano non si è lasciato prendere dall’emozione di dover difendere, e poi conquistare, un terzo gradino del podio che vale tanto per il volteggio azzurro. Bellissima e avvincente la prova conclusiva di oggi, il freestyle, che ha tenuto con il fiato ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di mercoledì 10 agosto 2022) Ilazzurro festeggia la prima medagliana a(Danimarca), dove sono in corso i Campionati del Mondo 2022 (, Dressage, Paradressage e Salto ostacoli). Lo fa sapere la Fise con una nota. Il pas decomposto da Rebecca Greggio e Davide Zanella su Orlando Tancredi alla longia di Claudia Petersohn (capo equipe Daniele Dall’Ora) ha vinto oggi, mercoledì 10 agosto, una meritata medaglia dicon un punteggio totale di 8.178. Terzo dopo il primo round tecnico, il duono non si è lasciato prendere dall’emozione di dover difendere, e poi conquistare, un terzo gradino del podio che vale tanto per ilazzurro. Bellissima e avvincente la prova conclusiva di oggi, il freestyle, che ha tenuto con il fiato ...

