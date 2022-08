Ultime Notizie – Elezioni, Celotto: “A dare governabilità non è la legge elettorale ma il presidenzialismo” (Di mercoledì 10 agosto 2022) “La legge elettorale non è materia di Costituzione. E sappiamo anche che la legge elettorale non serve a garantire la governabilità, ma la rappresentatività. Per garantire la governabilità del nostro Paese è necessario passare a un sistema presidenziale”. Così all’Adnkronos il costituzionalista Alfonso Celotto, professore di Diritto costituzionale all’Università degli Studi Roma Tre, che spiega: “Ciò si può fare con una riforma costituzionale mirata, oppure anche attraverso un’Assemblea costituente”. “Nella Carta costituzionale – prosegue – non c’è alcun riferimento al tipo di legge elettorale da adottare, ma nel 1946 i partiti si misero d’accordo che in una società pluralista come quella italiana il miglior sistema ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di mercoledì 10 agosto 2022) “Lanon è materia di Costituzione. E sappiamo anche che lanon serve a garantire la, ma la rappresentatività. Per garantire ladel nostro Paese è necessario passare a un sistema presidenziale”. Così all’Adnkronos il costituzionalista Alfonso, professore di Diritto costituzionale all’Università degli Studi Roma Tre, che spiega: “Ciò si può fare con una riforma costituzionale mirata, oppure anche attraverso un’Assemblea costituente”. “Nella Carta costituzionale – prosegue – non c’è alcun riferimento al tipo dida adottare, ma nel 1946 i partiti si misero d’accordo che in una società pluralista come quella italiana il miglior sistema ...

