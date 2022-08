Ultime Notizie – Elezioni 2022, Renzi: “Accordo con Calenda? Domani ci vediamo e decidiamo” (Di mercoledì 10 agosto 2022) L’Accordo con Carlo Calenda per un’alleanza Italia Viva-Azione in vista delle Elezioni politiche 2022 non è ancora cosa fatta ma “abbiamo tempo, tra Domani e venerdì…. Domani ci vediamo con Carlo e decidiamo“. A dirlo al sito della ‘Stampa’ è lo stesso leader di Iv Matteo Renzi. “Se si fa l’Accordo – chiarisce – bisogna capire qual è la prospettiva, se c’è un ragionamento. Le candidature e la lista sono la cosa più facile, la vera domanda è ‘vogliamo fare un percorso che costruisca un grande polo del buonsenso che sia in grado di incidere nella prossima legislatura?’. Per farlo, bisogna fare le cose per bene”. Quanto alla leadership di Iv-Azione “uno o tutti e due dobbiamo fare un passo indietro. Io non ho ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di mercoledì 10 agosto 2022) L’con Carloper un’alleanza Italia Viva-Azione in vista dellepolitichenon è ancora cosa fatta ma “abbiamo tempo, trae venerdì….cicon Carlo e“. A dirlo al sito della ‘Stampa’ è lo stesso leader di Iv Matteo. “Se si fa l’– chiarisce – bisogna capire qual è la prospettiva, se c’è un ragionamento. Le candidature e la lista sono la cosa più facile, la vera domanda è ‘vogliamo fare un percorso che costruisca un grande polo del buonsenso che sia in grado di incidere nella prossima legislatura?’. Per farlo, bisogna fare le cose per bene”. Quanto alla leadership di Iv-Azione “uno o tutti e due dobbiamo fare un passo indietro. Io non ho ...

