Ultime Notizie – Elezioni 2022, Luttwak: “Meloni patriottica e parla inglese non come Renzi” (Di mercoledì 10 agosto 2022) “Giorgia Meloni è patriottica, non nazionalista. E non parla inglese come Renzi…”. Il politologo e storico americano Edward Luttwak fa un’analisi di Giorgia Meloni in una serie di tweet, anche in relazione a come la presidente di Fratelli d’Italia viene vista negli Stati Uniti a un mese e mezzo dalle Elezioni politiche 2022 del 25 settembre. “Il patriota ama il proprio paese inclusa la cultura. E’ pronto a combattere per difenderli. Il nazionalista è anti-straniero ma spesso not positivamente patriottico, magari butta immondizia o non paga giuste tasse. La Meloni non è nazionalista. E’ patriottica”, afferma Luttwak nel suo italiano con ‘accento’ ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di mercoledì 10 agosto 2022) “Giorgia, non nazionalista. E non…”. Il politologo e storico americano Edwardfa un’analisi di Giorgiain una serie di tweet, anche in relazione ala presidente di Fratelli d’Italia viene vista negli Stati Uniti a un mese e mezzo dallepolitichedel 25 settembre. “Il patriota ama il proprio paese inclusa la cultura. E’ pronto a combattere per difenderli. Il nazionalista è anti-straniero ma spesso not positivamente patriottico, magari butta immondizia o non paga giuste tasse. Lanon è nazionalista. E’”, affermanel suo italiano con ‘accento’ ...

GoalItalia : La Juventus avanza per #Depay, pronto un biennale: ma dovrà liberarsi dal Barcellona [??@romeoagresti] - SkyTG24 : 'Penso che mi candiderò al #Senato, così faremo tutti contenti, dopo aver ricevuto pressioni da tanti, anche fuori… - sole24ore : ?? #CarloCalenda e #MatteoRenzi non hanno incontri in programma, ma il leader di #Azione ha comunque dichiarato di a… - giorgiocavagna1 : Ultime notizie! La moglie di Franceschini non è la moglie di #Franceschini. - junews24com : Fagioli dopo il rinnovo con la Juve: «Il viaggio continua» - FOTO - -