Ultime Notizie – Elezioni 2022 | Bassetti a ministero Salute? “Disponibile | ne sarei lusingato”

(Di mercoledì 10 agosto 2022) Matteo Basetti futuro ministro della? “Se qualcuno me lo chiedesse,ovviamente onorato,e a disposizione per dare una mano come tecnico. Poi, in che ruolo, evidentemente non spetta a me dirlo”. Così dichiara all’Adnkronosil direttore della Clinica di Malattie infettive del Policlinico San Martino di Genova, indicato in queste ore come ‘virostar’ corteggiata da più parti politiche. Un punto, quest’ultimo, sul quale il medico preferisce glissare: “Io la mia disponibilità la do – ribadisce – ovviamente come tecnico, all’interno deldellache è una macchina che credo di conoscere. Dopo di che, tutto il resto sono ‘rumors’ che in qualche modo credo facciano parte del momento”, della complessa dialettica che caratterizza la campagna ...

GoalItalia : La Juventus avanza per #Depay, pronto un biennale: ma dovrà liberarsi dal Barcellona [??@romeoagresti] - Agenzia_Ansa : DATI COVID | Sono 43.084 i nuovi contagi registrati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute.… - Corriere : Mattarella onora i morti di Marcinelle: «Un sacrificio che ha segnato il processo di integrazione europea» - VesuvioLive : Scafati, la stazione della Circumvesuviana si allaga e si trasforma in una “piccola Venezia” - Europarl_IT : ????????? Sai che l'UE ha 24 lingue ufficiali? ????????Se vuoi rimanere aggiornato con le ultime notizie dell'UE nella tua… -

Il Sole 24 ORE

Ilary in montagna, Francesco al mare con i figli. Gli ex coniugi Totti vivono la prima estate da single, tra nuovi gossip e vecchi veleni. L'intreccio con Noemi Bocchi , nuova fiamma dell'ex capitano ...L'infettivologo Matteo Bassetti futuro ministro della Salute 'Se qualcuno me lo chiedesse, sarei ovviamente onorato, lusingato e a disposizione per dare una mano come tecnico. Poi, in che ruolo, ... Ucraina ultime notizie. Kiev: Mosca vuole collegare centrale Zaporizhzhia a Crimea Se a Milanello sono tutti concentrati solo sull'esordio di sabato in campionato contro l'Udinese, in via Aldo Rossi i dirigenti rossonero continuano a lavorare per completare il mercato estivo con gli ...E' un'estate amara per l'Italia quella che sta lentamente passando e l'inverno non sarà più felice. Solo un anno fa si compiva l'impresa di Wembley e la squadra ...