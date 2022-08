Ultime Notizie – Covid oggi Sicilia, 2.189 contagi: bollettino 10 agosto (Di mercoledì 10 agosto 2022) Sono 2.189 i nuovi contagi da coronavirus oggi 10 agosto in Sicilia, secondo i dati dell’ultimo bollettino Covid-19. I nuovi casi sono stati individuati su 13.513 tamponi processati. Gli attuali positivi nell’Isola sono 119.546 (6.696 in meno rispetto a ieri). Il dato è contenuto nel bollettino quotidiano del ministero della Salute, da cui emerge che in un solo giorno i guariti sono stati 8.862, mentre dei 23 decessi riportati (11.857 dall’inizio dell’emergenza pandemica) solo due si sono registrati oggi, mentre gli altri si riferiscono tutti ai giorni scorsi. Degli attuali positivi i ricoverati con sintomi sono 778, mentre si trovano in terapia intensiva 38 pazienti. Questa la ripartizione su base provinciale dei nuovi casi: 387 a Palermo, 469 a ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di mercoledì 10 agosto 2022) Sono 2.189 i nuovida coronavirus10in, secondo i dati dell’ultimo-19. I nuovi casi sono stati individuati su 13.513 tamponi processati. Gli attuali positivi nell’Isola sono 119.546 (6.696 in meno rispetto a ieri). Il dato è contenuto nelquotidiano del ministero della Salute, da cui emerge che in un solo giorno i guariti sono stati 8.862, mentre dei 23 decessi riportati (11.857 dall’inizio dell’emergenza pandemica) solo due si sono registrati, mentre gli altri si riferiscono tutti ai giorni scorsi. Degli attuali positivi i ricoverati con sintomi sono 778, mentre si trovano in terapia intensiva 38 pazienti. Questa la ripartizione su base provinciale dei nuovi casi: 387 a Palermo, 469 a ...

