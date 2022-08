Ultime Notizie – Covid oggi Sardegna, 1.029 contagi e 2 morti: bollettino 10 agosto (Di mercoledì 10 agosto 2022) Sono 1.029 i nuovi contagi da coronavirus oggi 10 agosto 2022 in Sardegna, secondo dati e numeri dell’ultimo bollettino Covid-19 della Regione. Si registrano altri due decessi. Sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 3897 tamponi. I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 9 (-2), i pazienti ricoverati in area medica sono 156 (-5) mentre sono 21.266 i casi di isolamento domiciliare (-1969). Si registrano 2 decessi: una donna di 90 anni e un uomo di 66, residenti rispettivamente nella provincia del Sud Sardegna e nella Città Metropolitana di Cagliari. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione Leggi su informazioneriservata.eu (Di mercoledì 10 agosto 2022) Sono 1.029 i nuovida coronavirus102022 in, secondo dati e numeri dell’ultimo-19 della Regione. Si registrano altri due decessi. Sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 3897 tamponi. I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 9 (-2), i pazienti ricoverati in area medica sono 156 (-5) mentre sono 21.266 i casi di isolamento domiciliare (-1969). Si registrano 2 decessi: una donna di 90 anni e un uomo di 66, residenti rispettivamente nella provincia del Sude nella Città Metropolitana di Cagliari. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

