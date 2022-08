Ultime Notizie – Covid oggi Lombardia, 3.740 contagi e 13 morti: bollettino 10 agosto (Di mercoledì 10 agosto 2022) Sono 3.740 i nuovi contagi da coronavirus oggi 10 agosto 2022 in Lombardia, secondo dati e numeri dell’ultimo bollettino Covid-19 della Regione. Si registrano altri 13 decessi. I nuovi casi di positività a fronte di 26.643 tamponi effettuati, di cui è risultato positivo il 14%. In totale 41.839 decessi da inizio pandemia. I ricoverati in terapia intensiva sono 42 (5 in più di ieri) mentre nei reparti Covid ordinari sono 1.081 (-56). In provincia di Milano i contagi sono 901, di cui 335 nella città capoluogo. Seguono le province di Brescia (+589), Bergamo (+397), Monza e Brianza (+335), Varese (+276), Pavia (+220), Cremona (+216), Mantova (+206), Como (+181), Lodi (+128), Lecco (+101) e Sondrio (+80). Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di mercoledì 10 agosto 2022) Sono 3.740 i nuovida coronavirus102022 in, secondo dati e numeri dell’ultimo-19 della Regione. Si registrano altri 13 decessi. I nuovi casi di positività a fronte di 26.643 tamponi effettuati, di cui è risultato positivo il 14%. In totale 41.839 decessi da inizio pandemia. I ricoverati in terapia intensiva sono 42 (5 in più di ieri) mentre nei repartiordinari sono 1.081 (-56). In provincia di Milano isono 901, di cui 335 nella città capoluogo. Seguono le province di Brescia (+589), Bergamo (+397), Monza e Brianza (+335), Varese (+276), Pavia (+220), Cremona (+216), Mantova (+206), Como (+181), Lodi (+128), Lecco (+101) e Sondrio (+80). Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la ...

