Ultime Notizie – Covid oggi Emilia, 3.448 contagi e 21 morti: bollettino 10 agosto (Di mercoledì 10 agosto 2022) Sono 3.488 i nuovi contagi da coronavirus oggi 10 agosto in Emilia Romagna, secondo i dati dell’ultimo bollettino Covid-19. Si registrano altri 21 morti. Dall’inizio dell’epidemia da Coronavirus, nella regione si sono registrati 1.787.044 casi di positività. I nuovi contagi sono stati individuati su un totale di 13.746 tamponi eseguiti nelle Ultime 24 ore. I pazienti attualmente ricoverati nelle terapie intensive dell’Emilia-Romagna sono 44 (+1 rispetto a ieri, +2%), 1.458 negli altri reparti Covid (+12 rispetto a ieri, +1%). Questi i dati – accertati alle 12 di oggi sulla base delle richieste istituzionali – relativi all’andamento dell’epidemia in regione. Le persone ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di mercoledì 10 agosto 2022) Sono 3.488 i nuovida coronavirus10inRomagna, secondo i dati dell’ultimo-19. Si registrano altri 21. Dall’inizio dell’epidemia da Coronavirus, nella regione si sono registrati 1.787.044 casi di positività. I nuovisono stati individuati su un totale di 13.746 tamponi eseguiti nelle24 ore. I pazienti attualmente ricoverati nelle terapie intensive dell’-Romagna sono 44 (+1 rispetto a ieri, +2%), 1.458 negli altri reparti(+12 rispetto a ieri, +1%). Questi i dati – accertati alle 12 disulla base delle richieste istituzionali – relativi all’andamento dell’epidemia in regione. Le persone ...

GoalItalia : La Juventus avanza per #Depay, pronto un biennale: ma dovrà liberarsi dal Barcellona [??@romeoagresti] - SkyTG24 : 'Penso che mi candiderò al #Senato, così faremo tutti contenti, dopo aver ricevuto pressioni da tanti, anche fuori… - sole24ore : ?? #CarloCalenda e #MatteoRenzi non hanno incontri in programma, ma il leader di #Azione ha comunque dichiarato di a… - CorriereCitta : Angela Celentano scomparsa 26 anni fa, ecco come sarebbe oggi: ‘Aiutateci a trovarla’ - sole24ore : ?? #Coronavirus ultime notizie. Oggi in Italia 31.703 nuovi #casi (-30,5% in 7 giorni) e 145 #vittime… -