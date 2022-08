Ultime Notizie – Covid oggi Abruzzo, 1.179 contagi: bollettino 10 agosto (Di mercoledì 10 agosto 2022) Sono 1.179 i nuovi contagi da coronavirus oggi 10 agosto 2022 in Abruzzo, secondo dati e numeri dell’ultimo bollettino Covid-19 della Regione. Nessun nuovo decesso. I nuovi casi di positività portano il totale dall’inizio dell’emergenza – al netto dei riallineamenti – a 521.230. Il bilancio dei pazienti deceduti resta fermo a 3568. Lo comunica l’assessorato Regionale alla Sanità precisando che nel numero dei casi positivi sono compresi anche 491804 dimessi/guariti (+19087 rispetto a ieri). Gli attualmente positivi in Abruzzo sono 25858 (-17910 rispetto a ieri). Di questi, 249 pazienti (-9 rispetto a ieri) sono ricoverati in ospedale in area medica; 8 (invariato rispetto a ieri) in terapia intensiva, mentre i restanti sono in isolamento domiciliare. Nelle ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di mercoledì 10 agosto 2022) Sono 1.179 i nuovida coronavirus102022 in, secondo dati e numeri dell’ultimo-19 della Regione. Nessun nuovo decesso. I nuovi casi di positività portano il totale dall’inizio dell’emergenza – al netto dei riallineamenti – a 521.230. Il bilancio dei pazienti deceduti resta fermo a 3568. Lo comunica l’assessorato Regionale alla Sanità precisando che nel numero dei casi positivi sono compresi anche 491804 dimessi/guariti (+19087 rispetto a ieri). Gli attualmente positivi insono 25858 (-17910 rispetto a ieri). Di questi, 249 pazienti (-9 rispetto a ieri) sono ricoverati in ospedale in area medica; 8 (invariato rispetto a ieri) in terapia intensiva, mentre i restanti sono in isolamento domiciliare. Nelle ...

