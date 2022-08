Ultime Notizie – Bonus autonomi 200 euro 2022 in arrivo, cosa c’è da sapere (Di mercoledì 10 agosto 2022) E’ in arrivo il Bonus di 200 euro per gli autonomi. Firmato dal ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, Andrea Orlando, il decreto che disciplina i criteri di utilizzo delle risorse del Fondo per il sostegno del potere d’acquisto per i lavoratori autonomi. La misura è finanziata a valere sulle risorse del Fondo istituito nello stato di previsione del ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, con una dotazione finanziaria implementata dal decreto Aiuti bis (art. 23, D.L. 9 agosto 2022, n. 115) a 600 milioni di euro per l’anno 2022, che costituisce limite complessivo di spesa. Bonus 200 euro autonomi, chi ne beneficia I beneficiari dell’indennità sono i lavoratori ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di mercoledì 10 agosto 2022) E’ inildi 200per gli. Firmato dal ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, Andrea Orlando, il decreto che disciplina i criteri di utilizzo delle risorse del Fondo per il sostegno del potere d’acquisto per i lavoratori. La misura è finanziata a valere sulle risorse del Fondo istituito nello stato di previsione del ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, con una dotazione finanziaria implementata dal decreto Aiuti bis (art. 23, D.L. 9 agosto, n. 115) a 600 milioni diper l’anno, che costituisce limite complessivo di spesa.200, chi ne beneficia I beneficiari dell’indennità sono i lavoratori ...

GoalItalia : La Juventus avanza per #Depay, pronto un biennale: ma dovrà liberarsi dal Barcellona [??@romeoagresti] - SkyTG24 : 'Penso che mi candiderò al #Senato, così faremo tutti contenti, dopo aver ricevuto pressioni da tanti, anche fuori… - sole24ore : ?? #CarloCalenda e #MatteoRenzi non hanno incontri in programma, ma il leader di #Azione ha comunque dichiarato di a… - junews24com : Arthur Valencia, dalla Spagna: «La trattativa sta per saltare» - - ElaisianGlobal : Ciao Agricoltore 4.0! ??????? Oggi ti accompagnamo in un viaggio tra le maggiori notizie ed aggiornamenti dal settore… -