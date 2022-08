Ucraina, l’attore filo-Putin Steven Seagal è nel Donbass per un documentario. E accusa Zelensky di «crimini di guerra» – Il video (Di mercoledì 10 agosto 2022) Fosse stato uno dei suoi film di arti marziali, forse il titolo più azzeccato sarebbe stato un mix tra The Foreigner (Lo straniero, 2003) e Out of Reach (Fuori portata, 2004). Invece, Steven Seagal è volato in Ucraina per girare un documentario. In qualità di rappresentante speciale per la Russia per le relazioni umanitarie con gli Stati Uniti, l’attore nato in Michigan ma con cittadinanza serba e russa si trova da qualche giorno nell’autoproclamata Repubblica popolare del Donetsk. Come scritto dal capo dell’ufficio di Mosca del Financial Times, Max Seddon, Seagal ha visitato le macerie del carcere di Olenivka fatto esplodere dai russi, secondo gli ucraini, e viceversa a fine luglio. La star e lo zar «Steven ha notato che il 98% di coloro che parlano del ... Leggi su open.online (Di mercoledì 10 agosto 2022) Fosse stato uno dei suoi film di arti marziali, forse il titolo più azzeccato sarebbe stato un mix tra The Foreigner (Lo straniero, 2003) e Out of Reach (Fuori portata, 2004). Invece,è volato inper girare un. In qualità di rappresentante speciale per la Russia per le relazioni umanitarie con gli Stati Uniti,nato in Michigan ma con cittadinanza serba e russa si trova da qualche giorno nell’autoproclamata Repubblica popolare del Donetsk. Come scritto dal capo dell’ufficio di Mosca del Financial Times, Max Seddon,ha visitato le macerie del carcere di Olenivka fatto esplodere dai russi, secondo gli ucraini, e viceversa a fine luglio. La star e lo zar «ha notato che il 98% di coloro che parlano del ...

