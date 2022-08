Ucraina, la Russia: 'L'operazione militare continuerà, superato il punto di non ritorno' (Di mercoledì 10 agosto 2022) C'è da capire chi siano i veri guerrafondai: l'operazione militare speciale continuerà, ha affermato Leonid Slutsky , presidente della Commissione per gli affari internazionali della Duma di Stato ... Leggi su globalist (Di mercoledì 10 agosto 2022) C'è da capire chi siano i veri guerrafondai: l'speciale, ha affermato Leonid Slutsky , presidente della Commissione per gli affari internazionali della Duma di Stato ...

riotta : Il Segretario di Stato Vaticano cardinal Parolin spiega con saggezza perché i pacifisti cristiani debbano difendere… - DantiNicola : Chi per mesi ci ha detto che la colpa della guerra in #Ucraina è delle basi NATO al confine con la Russia ('insoppo… - Corriere : Centrale nucleare di Zaporizhzhia, la Russia chiede la riunione del consiglio di sicurezza dell’Onu - Paola38106859 : RT @BASTABUGIE: COSA VOGLIONO DAVVERO USA E INGHILTERRA DALLA GUERRA IN UCRAINA Gli angloamericani hanno un interesse preciso per la contin… - Cinzia232 : RT @SicilianoSum: E la grave crisi alimentare nei paesi poveri causata dalla mancanza del grano ucraino? Si scopre che le navi con grano uc… -