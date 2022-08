Turiste francesi sequestrate e violentate a Bari. Adescate in strada. Arrestato un 21enne (Di mercoledì 10 agosto 2022) Un incontro casuale in strada, a pochi isolati dal b&b nel quartiere Libertà di Bari dove alloggiavano per le vacanze. Un invito a bere qualcosa insieme, poi le violenze e le percosse. L'incubo per ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 10 agosto 2022) Un incontro casuale in, a pochi isolati dal b&b nel quartiere Libertà didove alloggiavano per le vacanze. Un invito a bere qualcosa insieme, poi le violenze e le percosse. L'incubo per ...

