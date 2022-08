Turismo a gonfie vele nel Belpaese! (Di mercoledì 10 agosto 2022) Turismo a gonfie vele nel Belpaese anche se gli italiani per le vacanze estive prediligono il mare, ma non disdegnano neppuer la montagna: sulle Dolomiti e le Alpi ma anche sugli Appennini continua il boom delle presenze turistiche. Secondo uno studio di Jfc, complessivamente – nell’estate 2022 – si raggiungeranno 71 milioni di presenze presso Leggi su freeskipper (Di mercoledì 10 agosto 2022)nel Belpaese anche se gli italiani per le vacanze estive prediligono il mare, ma non disdegnano neppuer la montagna: sulle Dolomiti e le Alpi ma anche sugli Appennini continua il boom delle presenze turistiche. Secondo uno studio di Jfc, complessivamente – nell’estate 2022 – si raggiungeranno 71 milioni di presenze presso

pahtol56 : @of_ubuntu @RHolzeisen Il turismo và a gonfie vele nella tua testa da servo idiota. Quella donna ha più palle di te… - LaNotiziaQuoti : Per l’indagine Coldiretti-Noto Sondaggi, non ci sono dubbi: l’Umbria, ma anche la Toscana, uniche due regioni ad av… - piscopiacornaro : @of_ubuntu @RHolzeisen Quell’unica signora non è unica…e il turismo non va a gonfie vele e peggio andrà se solo in… - diegobrunorocc1 : @of_ubuntu @RHolzeisen Che il turismo vada a gonfie vele mi sembra a dir poco azzardato con tutte le strutture che… - of_ubuntu : @RHolzeisen Intende dire che se quell’unica signora non prende il traghetto finisce il turismo in Italia… affermazi… -