Trump si appella al quinto emendamento: “Sono vittima di una caccia alle streghe” (Di mercoledì 10 agosto 2022) appellandosi al famoso quinto emendamento della Costituzione, che tutela il diritto a non auto incriminarsi, Donald Trump si è rifiutato di rispondere alle domande dei procuratori di New York che stanno indagando su accuse di frode fiscale contro la Trump Organization. In una lunga dichiarazione, l’ex presidente attacca di nuovo l’inchiesta come politicamente motivata e, collegando la deposizione di oggi alla perquisizione dell’Fbi avvenuta lunedì nella sua residenza in Florida, si dice “vittima di una non motivata, caccia alle streghe politica, sostenuta da avvocati, procuratori e media delle fake news” “Una volta mi Sono chiesto ‘se uno è innocente perché appellarsi al ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 10 agosto 2022)ndosi al famosodella Costituzione, che tutela il diritto a non auto incriminarsi, Donaldsi è rifiutato di risponderedomande dei procuratori di New York che stanno indagando su accuse di frode fiscale contro laOrganization. In una lunga dichiarazione, l’ex presidente attacca di nuovo l’inchiesta come politicamente motivata e, collegando la deposizione di oggi alla perquisizione dell’Fbi avvenuta lunedì nella sua residenza in Florida, si dice “di una non motivata,politica, sostenuta da avvocati, procuratori e media delle fake news” “Una volta michiesto ‘se uno è innocente perchérsi al ...

GiancarloPilus1 : RT @SecolodItalia1: Trump si appella al quinto emendamento: “Sono vittima di una caccia alle streghe” - SecolodItalia1 : Trump si appella al quinto emendamento: “Sono vittima di una caccia alle streghe” - PazzoPerDomani : RT @PAnnicchino: Trump oggi in tribunale a New York si appella al quinto emendamento: è accusato di frode fiscale. Articolo del novembre 20… - DalpianoFabiola : RT @annaguaita: #Trump si appella al 5° Emendamento contro l'autoincriminazione per non testimoniare nella causa sulle sospette frodi fisca… - RobertHolzer : RT @annaguaita: #Trump si appella al 5° Emendamento contro l'autoincriminazione per non testimoniare nella causa sulle sospette frodi fisca… -