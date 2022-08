Trump sarà interrogato sotto giuramento per frode al fisco (Di mercoledì 10 agosto 2022) Donald Trump si è rifiutato di rispondere alle domande dell'ufficio del procuratore generale di New York, dal quale era atteso oggi per testimoniare, sotto giuramento, nell'inchiesta sulle presunte frodi fiscali della Trump Organization, la... Leggi su today (Di mercoledì 10 agosto 2022) Donaldsi è rifiutato di rispondere alle domande dell'ufficio del procuratore generale di New York, dal quale era atteso oggi per testimoniare,, nell'inchiesta sulle presunte frodi fiscali dellaOrganization, la...

