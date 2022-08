Trump perquisito dall' Fbi | i militanti | Caricate i fucili Usa | aumenta il rischio che si scateni una guerra civile

Leggi su affaritaliani

(Di mercoledì 10 agosto 2022) Donaldgrida al complotto e i suoi seguaci si scatenano sui social minacciando una forte reazione. La perquisizione da parte dell'Fbi effettuata nella casa del tycoon in Florida, primo ex presidente Usa a subire un trattamento simile, ha provocato una reazione da parte dei più accesi sostenitori repubblicani. "Questa è una2.0". "Io ho già comprato le munizioni". "È un attacco politico orchestrato da Biden". "Negli Stati Uniti non avremo più elezioni". Appena Donald- si legge sul Corriere della Sera - ha messo in rete la notizia della perquisizione della sua residenza di Mar-a-Lago da parte dell’Fbi, il popolo dei suoi supporter si è mobilitato. Segui su affaritaliani.it