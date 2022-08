Trump non risponderà a domande del procuratore di New York (Di mercoledì 10 agosto 2022) Donald Trump non risponderà alle domande nell'ambito delle indagini del procuratore di New York sulla sua società e sulla possibilità che abbia gonfiato il valore dei suoi asset per spuntare ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 10 agosto 2022) Donaldnonallenell'ambito delle indagini deldi Newsulla sua società e sulla possibilità che abbia gonfiato il valore dei suoi asset per spuntare ...

ladyonorato : Certo che se il giudice che ha disposto il mandato di perquisizione della casa di #Trump è l’ex avvocato di Epstein… - Giorgiolaporta : Non oso immaginare cosa sarebbe successo a parti inverse se sotto #Trump fossero state fatte delle indagini a casa… - Giorgiolaporta : Se la #Magistratura ordinasse anche in Italia una perquisizione a casa di un ex #Presidente della Repubblica, nessu… - naladrof53 : @elio_vito @ultimora_pol @kiara86769608 Trump era il presidente degli Stati Uniti. Conosce qualche altro pdc che no… - ruthlessfem : Dc fare la vacanza con la cugina no vax e i suoi amici finti intellettuali convinti che sia meglio trump ai politic… -