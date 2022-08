(Di mercoledì 10 agosto 2022) Per capire quello che sta succedendo nei palazzi del potere di Washington D.C. in queste ore, dobbiamo ricostruire l’intera storia che ha caratterizzato la turbolenta presidenzae il suo scontro aperto con il Federal Bureau of Investigation. L’irruzione nella villa di Mar-a-Lago, in Florida, nella residenza privata di Donaldlo scorso 8 agosto, segna certamente il punto più basso di una vicenda iniziata nel lontano 2016. L’ha perquisito la sua villa forzando la cassaforte del Tycoon e ha sequestrato 15 casse di documenti (è la prima volta che i federali eseguono un mandato di perquisizione nelladi un ex presidente), ma l’episodio potrebbe anche non essere legato alle indagini per l’assalto a Capitol Hill del 2021 osottrazione di documenti ufficiali da Washington ...

rulajebreal : Nel 48esimo anniversario delle dimissioni di Nixon, l'FBI ha perquisito la casa di Trump. Trump si conferma essere… - NicolaPorro : ?? ULTIMA ORA ?? Clamoroso: l'#Fbi a casa di #Trump. Cosa cercano gli agenti: non era mai successo prima ?? - Agenzia_Ansa : L'Fbi perquisisce la residenza di Donadl Trump in Florida. L'ex presidente: 'Un attacco alla mia candidatura'. Cer… - Giacinto_Bruno : RT @boni_castellane: Chissà se gli agenti dell'FBI che hanno perquisito la casa di Trump sono gli stessi che hanno perquisito quella di Hun… - glooit : Trump-Fbi; quando la giustizia entra alla Casa Bianca leggi su Gloo -

La deposizione arriva in un momento particolarmente delicato per. Due giorni fa, mentre si trovava nel suo golf club nel New Jersey, l'ha perquisito la sua casa in Florida nell'ambito di ...Domani vedro' la procuratrice generale razzista di New York per una nuova puntata della piu' grande caccia alle streghe nella storia degli Stati Uniti", ha scritto. Due giorni fa, l'ha ...Continuano i problemi giudiziari dell’ex presidente. Dopo la perquisizione di ieri da parte dell’Fbi nella sua villa in Florida per possibile sottrazione di documenti riservati. Oggi è chiamato a depo ...Di Andrea Caldart Cagliari, 9 agosto 2022 (Quotidianoweb.it) - Davvero non c’è pace per l’Ex Presidente degli Stati Uniti Donald Trump che ieri mattina si è visto assediare la propria villa a Mar-A-La ...