Trump, blitz Fbi durato 9 ore: sequestrate 10 scatole di materiale. I repubblicani: “Diano Spiegazioni” (Di mercoledì 10 agosto 2022) Nove ore di perquisizione e dieci scatole di materiale. Il blitz dell’Fbi a casa Trump, secondo il Wall Street Journal, non rientra nell’indagine del Dipartimento di Stato sul 6 gennaio. I 30 agenti federali hanno passato al setaccio l’area privata di Mar-a-Lago dell’ex presidente, perquisendo anche l’armadio dell’ex first lady Melania e trascorrendo ore nell’ufficio riservato di Trump come riporta il New York Post citando alcune fonti. Secondo il Washington post il raid dell’Fbi aveva come obiettivo accertare se l’ex presidente o i suoi alleati avessero consegnato o meno i documenti e gli altri materiali proprietà del governo. Le autorità hanno iniziato a dubitare negli ultimi mesi sui documenti restituiti da Trump, sospettando che alcuni fossero stati trattenuti dall’ex presidente. ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 10 agosto 2022) Nove ore di perquisizione e diecidi. Ildell’Fbi a casa, secondo il Wall Street Journal, non rientra nell’indagine del Dipartimento di Stato sul 6 gennaio. I 30 agenti federali hanno passato al setaccio l’area privata di Mar-a-Lago dell’ex presidente, perquisendo anche l’armadio dell’ex first lady Melania e trascorrendo ore nell’ufficio riservato dicome riporta il New York Post citando alcune fonti. Secondo il Washington post il raid dell’Fbi aveva come obiettivo accertare se l’ex presidente o i suoi alleati avessero consegnato o meno i documenti e gli altri materiali proprietà del governo. Le autorità hanno iniziato a dubitare negli ultimi mesi sui documenti restituiti da, sospettando che alcuni fossero stati trattenuti dall’ex presidente. ...

