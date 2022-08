Truffa di Ferragosto, chiuso hotel a Rimini: 500 prenotazione per 40 posti (Di mercoledì 10 agosto 2022) chiuso l'hotel a Rimini che prometteva più posti di quelli realmente a disposizione. Al gestore, che risiede nel Torinese, è stato notificato l'atto. I viaggiatori che arrivano al due stelle, con la caparra già versata, non fanno altro che denunciare. Il Comune aveva posto i sigilli alla struttura venerdì scorso per il mancato rispetto delle norme antincendio. Il provvedimento, però, non era stato ancora notificato perché il gestore ha chiuso la Pec e perché residente nel Torinese. Nei giorni scorsi, quindi, dei messi comunali hanno portato a mano l'ordinanza per depositarla presso il comune di Druento, atto che è stato ritirato martedì dal gestore che da quel momento ha 72 ore di tempo per chiudere l'attività. Leggi su tg24.sky (Di mercoledì 10 agosto 2022)l'che prometteva piùdi quelli realmente a disposizione. Al gestore, che risiede nel Torinese, è stato notificato l'atto. I viaggiatori che arrivano al due stelle, con la caparra già versata, non fanno altro che denunciare. Il Comune aveva posto i sigilli alla struttura venerdì scorso per il mancato rispetto delle norme antincendio. Il provvedimento, però, non era stato ancora notificato perché il gestore hala Pec e perché residente nel Torinese. Nei giorni scorsi, quindi, dei messi comunali hanno portato a mano l'ordinanza per depositarla presso il comune di Druento, atto che è stato ritirato martedì dal gestore che da quel momento ha 72 ore di tempo per chiudere l'attività.

Carcangiu71 : Credo che ancora nel 2022 uno possa mettere i prezzi che vuole al bar, agli hotel etc etc #roccaraso ma rilassatev… - avespartacus : RT @MediasetTgcom24: Rimini, truffa di Ferragosto in hotel: spariti camera pagata e titolari dell'albergo #rimini - MarceVann : RT @lucrezia_ilaria: 'Per questioni burocratiche, spiegano dall'Associazione Albergatori Rimini, l'hotel non è ancora stato chiuso, perché… - lucrezia_ilaria : 'Per questioni burocratiche, spiegano dall'Associazione Albergatori Rimini, l'hotel non è ancora stato chiuso, perc… - TuttoQuaNews : RT @MediasetTgcom24: Rimini, truffa di Ferragosto in hotel: spariti camera pagata e titolari dell'albergo #rimini -