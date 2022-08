Triathlon, Europei 2022: i favoriti della staffetta sprint. Germania e Gran Bretagna su tutte, l’Italia vuole stupire (Di mercoledì 10 agosto 2022) Il fine settimana in arrivo sarà quello dei Campionati Europei 2022 di Triathlon. Il programma si aprirà con le prove individuali (venerdì quella femminile, quindi sabato toccherà a quella maschile) mentre domenica alle ore 18.00 sarà la volta della mixed relay che farà calare il sipario sulla manifestazione continentale. La prova, che si disputerà presso l’Olympiapark della città bavarese, metterà di fronte le Nazioni più forti a livello europeo, per una corsa alle medaglie quanto mai difficile da leggere. In una tipologia di gara simile, com’è ben noto, tutto può accadere, per cui gli scenari sono molteplici e le chance per brillare sono a disposizione di tutti. Le compagini favorite per la staffetta mista sono sempre le stesse: dalla Germania alla ... Leggi su oasport (Di mercoledì 10 agosto 2022) Il fine settimana in arrivo sarà quello dei Campionatidi. Il programma si aprirà con le prove individuali (venerdì quella femminile, quindi sabato toccherà a quella maschile) mentre domenica alle ore 18.00 sarà la voltamixed relay che farà calare il sipario sulla manifestazione continentale. La prova, che si disputerà presso l’Olympiaparkcittà bavarese, metterà di fronte le Nazioni più forti a livello europeo, per una corsa alle medaglie quanto mai difficile da leggere. In una tipologia di gara simile, com’è ben noto, tutto può accadere, per cui gli scenari sono molteplici e le chance per brillare sono a disposizione di tutti. Le compagini favorite per lamista sono sempre le stesse: dallaalla ...

zazoomblog : Triathlon Europei 2022: i favoriti della gara femminile. Tante pretendenti per l’oro per succedere a Julie Derron -… - zazoomblog : Triathlon Europei 2022: i favoriti della gara femminile. Tante pretendenti per l’oro per succedere a Julie Derron -… - zazoomblog : Triathlon Europei 2022: i favoriti della gara femminile. Tante pretendenti per l’oro - #Triathlon #Europei #2022:… - SportDailyITA : Calendario Europei Triathlon 2022 - franconemarisa : RT @Coninews: Tutto pronto per i Campionati Europei di #triathlon, in programma a #Munich2022 dal 12 al 14 agosto. Saranno undici gli azzur… -