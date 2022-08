Tria | “Aiutare redditi bassi contro inflazione | su flat tax nessun piano concreto”

(Di mercoledì 10 agosto 2022) (Adnkronos) – “Ciò che notiamo è che è soprattutto l’di fondo ad essere aumentata, perché il rialzo si sta spostando dagli alimentari e dall’energia su altri settori”. Lo dice ad Adnkronos l’ex ministro dell’Economia ed economista Giovannicommentando gli ultimi dati Istat sull’pubblicati oggi. “Il problema è se questa stabilizzazione si trasferisce sui salari”, sottolinea. “È evidente ormai che il costo della vita è aumentato e per quanto si dica che l’nel 2023 scenderà, il punto è che dovrebbe diventare negativa perché si torni ai livelli precedenti”. Ipiùhanno ormai perso potere d’acquisto, come evidenzia l’ex ministro, “e questo è un fatto, anche perché sono loro che spendono una quota maggiore per ...

