Gazzettino : Grosso #incendio in discarica: nuvola di fumo avvolge Trento - SkyTG24 : Trento, incendio nella discarica: visibile alta colonna di fumo nero - AgenziaOpinione : PROVINCIA AUTONOMA TRENTO * INCENDIO ISCHIA PODETTI: « SI RACCOMANDA, AL 112 SOLO CHIAMATE D’EMERGENZA »… - ZioSubo : #Trento Nord, vicino alla discarica. #incendio - ZioSubo : #Trento Nord, vicino alla discarica. #incendio -

. "Per ragioni ancora da accertare si è sviluppato unin un piazzale attiguo alla discarica di Ischia Podetti dove sono stoccati rifiuti della raccolta differenziata". Queste le parole ......il sindaco diFranco Ianeselli, sui social, chiede ai cittadini delle frazioni a nord, Gardolo e Meano in primo luogo, di 'rimanere a casa e chiudere le finestre'. Le ragioni dell'...TRENTO - I vigili del fuoco di Trento sono impegnati per un grosso incendio ai rifiuti nella discarica di Ischia Podetti, alla Vela, a Trento. Dalla città ...Ischia Podetti: solo chiamate d'emergenza al 112. Mentre i vigili del fuoco, Appa ed altri tecnici sono al lavoro per spegnere le fiamme, la Centrale ...