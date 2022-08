Trenitalia come le banlieue: soccorre capotreno molestata da magrebini, lo massacrano di botte (Di mercoledì 10 agosto 2022) Mantova, 10 ago — Cerca di difendere una capotreno dalle molestie e dalle minacce di quattro giovani magrebini, ma loro lo aggrediscono in branco mandandolo all’ospedale: è accaduto nel primo pomeriggio di ieri nella stazione di Poggio Rusco, nella bassa Mantovana al confine con l’emiliana Mirandola. La vittima è un macchinista, colpito dall’ennesimo branco formato dai «nuovi italiani» a cui la sinistra non vede l’ora di dare la cittadinanza. Quattro magrebini molestato la capotreno L’episodio è accaduto sul binario presso il quale sostava il convoglio della linea Verona-Bologna. La capotreno, una 26enne di Faenza si accorge di alcuni ragazzi nordafricani in atteggiamento sospetto sul binario accanto: stanno armeggiando con una chiave tripla, in dotazione al personale delle ferrovie, nel tentativo di ... Leggi su ilprimatonazionale (Di mercoledì 10 agosto 2022) Mantova, 10 ago — Cerca di difendere unadalle molestie e dalle minacce di quattro giovani, ma loro lo aggrediscono in branco mandandolo all’ospedale: è accaduto nel primo pomeriggio di ieri nella stazione di Poggio Rusco, nella bassa Mantovana al confine con l’emiliana Mirandola. La vittima è un macchinista, colpito dall’ennesimo branco formato dai «nuovi italiani» a cui la sinistra non vede l’ora di dare la cittadinanza. Quattromolestato laL’episodio è accaduto sul binario presso il quale sostava il convoglio della linea Verona-Bologna. La, una 26enne di Faenza si accorge di alcuni ragazzi nordafricani in atteggiamento sospetto sul binario accanto: stanno armeggiando con una chiave tripla, in dotazione al personale delle ferrovie, nel tentativo di ...

