Traffico Roma del 10-08-2022 ore 19:00 (Di mercoledì 10 agosto 2022) Luceverde Roma trovati dalla redazione nessuna segnalazione quindi nessun impedimento sul Raccordo Anulare ci sono però difficoltà sul viadotto della Magliana tratto iniziale della Roma Fiumicino un incidente sta provocando incolonnamenti tra la Cristoforo Colombo e lucida per via della Magliana in direzione di Fiumicino tre le autovetture coinvolte nell'incidente a coloro che sono dirette Al Leonardo da Vinci suggeriamo di partire un certo anticipo resta qualche problema sulla via Appia Nuova penalizzata da lavori da incolonnamenti tra il raccordo e Ciampino nelle due direzioni la polizia locale Ci sentiamo ancora un incidente nella zona di Ottavia via di Casal del Marmo all'altezza di via Rocco Pagliara possibili disagi incidente anche alla Borgata Finocchio sulla Casilina nei pressi di via Serradifalco incidente nella zona dell'Euro sulla ...

