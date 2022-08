Totti e Ilary, spunta una figura chiave che avrebbe “tradito” la Blasi per proteggere il flirt con Noemi Bocchi (Di mercoledì 10 agosto 2022) L’affaire Totti-Ilary e Noemi si ingrandisce sempre di più con nuovi dettagli. Questa volta il buon Valerio Palmieri, tramite le pagine di Chi Magazine, ha svelato altri retroscena tirando fuori un altro nome chiave: Emanuele. Totti, Ilary e Noemi: spunta una figura chiave che avrebbe “tradito” la Blasi Pubblicando una fotografia di un ragazzo sorridente... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di mercoledì 10 agosto 2022) L’affairesi ingrandisce sempre di più con nuovi dettagli. Questa volta il buon Valerio Palmieri, tramite le pagine di Chi Magazine, ha svelato altri retroscena tirando fuori un altro nome: Emanuele.unache” laPubblicando una fotografia di un ragazzo sorridente... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

