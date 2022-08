Totti e Ilary, quelle foto insieme dopo giorni dalla separazione: cosa notano i fan su Instagram (Di mercoledì 10 agosto 2022) Nonostante la separazione tra Francesco Totti ed Ilary Blasi in molti hanno notato che sia l’ex calciatore che la moglie non hanno rimosso dai social le fotografie che li ritraggono insieme. Anzi, al contrario, quelle immagini sono ancora là e raccolgono ancora moltissimi like e commenti… LEGGI ANCHE :– Ilary Blasi, lunga pausa dalla tv dopo la separazione: tornerà sul piccolo schermo solo per… Ilary Blasi e Francesco Totti insieme dopo la separazione: quelle foto sui social Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Nonostante le diverse settimane passate dall’annuncio di ... Leggi su funweek (Di mercoledì 10 agosto 2022) Nonostante latra FrancescoedBlasi in molti hanno notato che sia l’ex calciatore che la moglie non hanno rimosso dai social legrafie che li ritraggono. Anzi, al contrario,immagini sono ancora là e raccolgono ancora moltissimi like e commenti… LEGGI ANCHE :–Blasi, lunga pausatvla: tornerà sul piccolo schermo solo per…Blasi e Francescolasui social Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Nonostante le diverse settimane passate dall’annuncio di ...

