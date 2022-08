Torno a fare il militante Musumeci si sfila dalla corsa alle regionali | caos in Sicilia

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 10 agosto 2022) "Basta con questo interminabile mercato nero dei nomi. Cercatevi un candidato che rispondavostre esigenze": Nello, ex governatoreno, ha deciso di ritirarsidel 25 settembre. "Mi rendo conto di essere un presidente scomodo. Ringrazio di vero cuore Giorgia Meloni e Ignazio La Russa per il convinto e tenace sostegno datomi.il", ha fatto saperesul suo profilo Facebook. La sua candidaturaera sostenuta da Fratelli d'Italia, ma pare non piacesse del tutto al resto dei partiti di centrodestra. Di qui la decisione dell'ex governatore. A questo punto sembra spianata ...