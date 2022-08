Torino Vlasic, il croato arrivato per le visite mediche – VIDEO (Di mercoledì 10 agosto 2022) Il Torino accoglie Vlasic, il croato è arrivato in città questa mattina per effettuare le visite mediche e successivamente la firma Il Torino accoglie Vlasic, il croato è arrivato in città questa mattina per effettuare le visite mediche e successivamente la firma. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da @gianlucadimarzio.com Juric potrà contrare così su un nuovo trequartista nella sua rosa. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 10 agosto 2022) Ilaccoglie, ilin città questa mattina per effettuare lee successivamente la firma Ilaccoglie, ilin città questa mattina per effettuare lee successivamente la firma. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da @gianlucadimarzio.com Juric potrà contrare così su un nuovo trequartista nella sua rosa. L'articolo proviene da Calcio News 24.

DiMarzio : #Calciomercato #SerieA | @TorinoFC_1906, in chiusura per #Vlasic dal @WestHam. Si sblocca la trattativa per… - SkySport : ULTIM'ORA #MERCATO #TORINO: IN CHIUSURA #VLASIC DAL #WESTHAM. PRESTITO CON DIRITTO DI RISCATTO A 15 MILIONI… - DiMarzio : #Calciomercato #SerieA | @TorinoFC_1906, le visite mediche di #Vlasic - CalcioNews24 : #Vlasic arrivato a #Torino per le visite mediche ?? - TheVoiceofFoot1 : ??#Calciomercato #Torino Batte un colpo il Torino di #Cairo che ha chiuso con il #WHFC per l'arrivo di Nikola… -