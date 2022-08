Torino, vicino un colpo in difesa: offerti 4 milioni (Di mercoledì 10 agosto 2022) Il Torino è ancora alla ricerca di un sostituto di Bremer. Le ultime piste, secondo Sky Sport, portano a Isak Hien, difensore del 1999... Leggi su calciomercato (Di mercoledì 10 agosto 2022) Ilè ancora alla ricerca di un sostituto di Bremer. Le ultime piste, secondo Sky Sport, portano a Isak Hien, difensore del 1999...

forumJuventus : GdS: 'Calciomercato Juve: Filip Kostic è vicino, potrebbe arrivare già all'inizio della settimana prossima a Torino… - AlfredoPedulla : #Roma, via agli esuberi: #Perez vicino al #CeltaVigo, #Veretout tratta con #OM, #Shomurodov tra #Torino (irruzione di ieri) e #Bologna - sportli26181512 : Torino, vicino un colpo in difesa: offerti 4 milioni: Il Torino è ancora alla ricerca di un sostituto di Bremer. Le… - Cesare14931834 : RT @ToroGoal: ??Il @TorinoFC_1906 stava seguendo da qualche giorno (come anticipato da @gianluca_sarto su @Toro_News) il difensore classe 1… - ilgiovanemassi : RT @ToroGoal: ??Il @TorinoFC_1906 stava seguendo da qualche giorno (come anticipato da @gianluca_sarto su @Toro_News) il difensore classe 1… -