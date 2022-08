Torino | il nuovo centrocampista è già in città | domani le visite mediche!

(Di mercoledì 10 agosto 2022) Ilsi rinforza a centrocampo. Come vi abbiamo riportato qualche ora fa, nella giornata odierna i granata hanno raggiunto un accordo con il West Ham per Nikola Vlasic. La trattativa è stata definita sulla base di un prestito con diritto di riscatto fissato intorno ai 15 milioni di euro. Il calciatore, invece, guadagnerà 2,5 milioni a stagione. Ma la novità è un’altra. VlasicWest Ham Attraverso il suo profilo Twitter, infatti, Fabrizio Romano ha segnalato che ilcroato è già arrivato amattina sosterrà lemediche di rito e successivamente firmerà il contratto che lo legherà al club di Urbano Cairo. Il direttore sportivo, Davide Vagnati, regala così undi livello ...

RubinoIvo : Insomm a sky inter 24 vedo che non se ne fanno una ragione, Kostic è un nuovo giocatore della Juventus. Insomm gne… - Tutto__Calcio_ : Nikola #Vlasic sarà un nuovo giocatore del #Torino! Acquisto proveniente dal #WestHam! #SerieA #Calciomercato… - Cucciolina96251 : RT @AlbiGiulini: Ecco #Vlasic! Il croato è arrivato a #Torino ed è pronto a diventare un nuovo giocatore granata. Domani visite e firma #C… - Robertoro80 : RT @CorriereGranata: ?? Nikola #Vlasic è a Torino. Il trequartista croato domani sosterrà le visite mediche e poi firmerà il nuovo contratto… - Robertoro80 : RT @CorriereGranata: ? #Vlasic al @TorinoFC_1906: tutto fatto. Il giocatore è atteso a Torino. #Torino #Vlasic #calciomercato https://t… -

Il croato Nikola Vlasic è arrivato a. Come riporta il Corriere di, ilacquisto della squadra di Urbano Cairo prelevato dal West Ham è atterrato oggi a Caselle e domani effettuerà le classiche visite mediche di rito prima di apporre la firma sul ......dal carcere Questa volta è stato fermato mentre stava prendendo il treno con destinazione. ... Bedini non èa questo tipo di comportamenti: il 32enne aveva tentato di evadare alcune ...Dopo l'acquisto di Viti dall'Empoli, il club francese continua a guardare ai giovani talenti italiani: l'offerta del Nizza è superiore a quella presentata dal Chelsea all'Inter Una nuova pretendente e ...Il calciatore, seguito dal Milan nella sessione di calciomercato del 2021, è oggi arrivato in Italia: vestirà la maglia del Torino ...