Torino, Di Marzio: “Ecco Miranchuck, ora le visite mediche” (Di mercoledì 10 agosto 2022) Torino Miranchuck- Il Torino continua la sua preparazione in vista del debutto contro la neopromossa, Monza, sabato prossimo alle 18:30. Si lavora in maniera attiva sul mercato, dopo aver chiuso per Lazaro e per Vlasic che, svolgerà nel pomeriggio le visite mediche, Ecco un nuovo arrivo per Juric. Si tratta di Aleksey Miranchuck, il giocatore Russo si unirà, dopo una lunga telenovela alla squadra Granata. È stata anche ben definita la formula, per evitare errori: prestito con diritto di riscatto fissato a 12 milioni di euro. Come svelato da Di Marzio, il trequartista svolgerà nel pomeriggio le visite mediche. Dopo aver sbloccato l’idonietà sportiva, Miranchuck sarà a disposizione di Juric e potrà ... Leggi su seriea24 (Di mercoledì 10 agosto 2022)- Ilcontinua la sua preparazione in vista del debutto contro la neopromossa, Monza, sabato prossimo alle 18:30. Si lavora in maniera attiva sul mercato, dopo aver chiuso per Lazaro e per Vlasic che, svolgerà nel pomeriggio leun nuovo arrivo per Juric. Si tratta di Aleksey, il giocatore Russo si unirà, dopo una lunga telenovela alla squadra Granata. È stata anche ben definita la formula, per evitare errori: prestito con diritto di riscatto fissato a 12 milioni di euro. Come svelato da Di, il trequartista svolgerà nel pomeriggio le. Dopo aver sbloccato l’idonietà sportiva,sarà a disposizione di Juric e potrà ...

