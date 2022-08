(Di mercoledì 10 agosto 2022) Di recente Ringside News ha riportato alcune notizieriguardo al comportamento poco professionale dinel backstage della AEW che – a loro dire – sta diventando un problema per molti dipendenti. Addiritturaavrebbe dovuto implorare un nome altisonante del backstage di non lasciare l’incarico dopo un episodio in cui avrebbe esagerato. Parlando a “Superstar Crossover con Josh Martinez”,ha commentato il malcontento dello “spogliatoio” della AEW.ha dichiarato di ritenere che quello della AEW sia uno spogliatoio con unmolto buono: “Abbiamo un’ottima squadra, siamo molto soddisfatti degli spettacoli che stiamo facendo. Abbiamo una grande squadra di persone. Di recente ho fatto alcune promozioni e ho aggiunto altri membri alla ...

Zona_Wrestling : Tony Khan risponde alle voci sui malumori: 'Clima fantastico anche se dare spazio a tutti è una sfida'… - TSOWrestling : Tony Khan smentisce le dichiarazioni fatte da Dustin Rhodes. #TSOW // #TSOS // #AEW - theshieldofspo1 : Tony Khan risponde alle critiche sulla gestione del roster - TSOWrestling : Tony Khan riflette sul motivo per cui è impossibile coinvolgere tutti del roster #AEW #TSOW #TSOS - infoitcultura : Jack Evans (Ex AEW): “Tony Khan è il re dei cambiamenti all’ultimo minuto” -

... per portare avanti il ruolo di "uomo in armatura" al posto di. Non ha le competenze ... ma anche su Monica Rambeau (già vista in WandaVision ) e Kamala(reduce dall'esordio nella serie Ms. ..." Una delle prime cose che ho fatto dopo aver firmato con AEW è stata chiedere adi aiutarmi a mettere insieme la migliore squadra di gioco del pianeta, per realizzare il miglior gioco di ...Tony Khan intervistato da Superstar Crossover ha spiegato il motivo principale per cui non tutti possono apparire con costanza negli show in TV.Il celebre personaggio del mondo del wrestling, Jim Cornette ha parlato della AEW e dei cambiamenti nello staff della federazione di Tony Khan. Di recente infatti, è stato annunciato che la AEW ha app ...