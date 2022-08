Tiziana Morandi, la storia della Mantide della Brianza accusata di narcotizzare gli uomini e rapinarli: «Ora non mangia e ha perso 7 chili» (Di mercoledì 10 agosto 2022) «Da giorni è ricoverata in ospedale per problemi di salute, aggravati da quando si sono presentati i carabinieri a casa sua». È in queste condizioni che si trova Tiziana Morandi, la 47enne accusata di aver narcotizzato e derubato almeno 6 uomini, tra i 27 e gli 84 anni. Lo riferisce la sua legale, Alessia Pontanani, citata dal Corriere della Sera. Morandi, definita la «Mantide della Brianza», sarebbe molto provata dalla detenzione, tanto da rifiutare i pasti. Avrebbe così perso molto peso drasticamente, «sette chili» dice il suo avvocato. La donna è indagata per lesioni e rapina aggravata e si trova al carcere di San Vittore, a seguito dell’ordinanza di custodia ... Leggi su open.online (Di mercoledì 10 agosto 2022) «Da giorni è ricoverata in ospedale per problemi di salute, aggravati da quando si sono presentati i carabinieri a casa sua». È in queste condizioni che si trova, la 47ennedi aver narcotizzato e derubato almeno 6, tra i 27 e gli 84 anni. Lo riferisce la sua legale, Alessia Pontanani, citata dal CorriereSera., definita la «», sarebbe molto provata dalla detenzione, tanto da rifiutare i pasti. Avrebbe cosìmolto peso drasticamente, «sette» dice il suo avvocato. La donna è indagata per lesioni e rapina aggravata e si trova al carcere di San Vittore, a seguito dell’ordinanza di custodia ...

