The Franchise, Sam Mendes ci porta dietro le quinte dei cinecomic con il pilot della nuova serie HBO (Di mercoledì 10 agosto 2022) Sam Mendes dirigerà il pilot di una nuova serie tv targata HBO, The Franchise, che ci porterà dietro le quinte dei film sui supereroi. La serie tv The Franchise ha reclutato Sam Mendes alla regia del suo pilot: lo show di HBO sarà una comedy incentrata sul making of di cinecomic e film sui supereroi. A riportarlo è Variety che fa notare anche come il nuovo progetto targato HBO segnerà il debutto di Sam Mendes alla regia televisiva (anche se in passato lo abbiamo visto in qualità di produttore di serie tv). The Franchise si baserebbe su un'idea originale di Mendes, che avrebbe sviluppato il progetto, ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 10 agosto 2022) Samdirigerà ildi unatv targata HBO, The, che ci porteràledei film sui supereroi. Latv Theha reclutato Samalla regia del suo: lo show di HBO sarà una comedy incentrata sul making of die film sui supereroi. A rirlo è Variety che fa notare anche come il nuovo progetto targato HBO segnerà il debutto di Samalla regia televisiva (anche se in passato lo abbiamo visto in qualità di produttore ditv). Thesi baserebbe su un'idea originale di, che avrebbe sviluppato il progetto, ...

Screenweek : #SamMendes dirigerà il pilot di #TheFranchise comedy HBO sul backstage di un film supereroistico… - MargheDW8 : 'What she did to the DW franchise' Quanto vi brucia ancora il culo. Tieni, te la regalo - BillZion2 : @GerryRitzxMP @rexglacer Quinn the Eskimo franchise? - glooit : Sam Mendes dirigerà il pilot di The Franchise, comedy HBO sul backstage di un film supereroistico leggi su Gloo… - badtasteit : #SamMendes regista del pilot di The Franchise, nuova comedy prodotta da #ArmandoIannucci -