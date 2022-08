Tesla - Musk vende ancora azioni: pesa il rischio Twitter (Di mercoledì 10 agosto 2022) Elon Musk torna a vendere azioni Tesla. Secondo alcuni documenti depositati presso la Sec, l'organo statunitense di vigilanza dei mercati finanziari, tra il 5 e il 9 agosto l'imprenditore ha dismesso 7,9 milioni di titoli per un valore complessivo di 6,9 miliardi di dollari. La vendita è direttamente legata ai rischi connessi all'operazione d'acquisto di Twitter. rischio Twitter. Musk, infatti, ha scelto di raccogliere ora i capitali necessari per l'offerta nel caso venisse costretto da un giudice a procedere con l'acquisto. "Nel caso (si spera improbabile) in cui ci sia un obbligo a chiudere questo accordo e alcuni partner si defilino, è importante evitare una vendita di emergenza di azioni Tesla", ha twittato ... Leggi su quattroruote (Di mercoledì 10 agosto 2022) Elontorna are. Secondo alcuni documenti depositati presso la Sec, l'organo statunitense di vigilanza dei mercati finanziari, tra il 5 e il 9 agosto l'imprenditore ha dismesso 7,9 milioni di titoli per un valore complessivo di 6,9 miliardi di dollari. La vendita è direttamente legata ai rischi connessi all'operazione d'acquisto di, infatti, ha scelto di raccogliere ora i capitali necessari per l'offerta nel caso venisse costretto da un giudice a procedere con l'acquisto. "Nel caso (si spera improbabile) in cui ci sia un obbligo a chiudere questo accordo e alcuni partner si defilino, è importante evitare una vendita di emergenza di", ha twittato ...

