Terence Hill: avete mai visto il figlio? E’ la sua fotocopia (Di mercoledì 10 agosto 2022) Terence Hill, nel corso degli anni, è diventato una vera propria legenda. avete mai visto suo figlio? I due si somigliano molto. Terence Hill è uno degli attori più amati della nostra Penisola. Per anni ha fatto coppia con il grande Bud Spencer, che è morto nel 2016 e che ha lasciato nel cuore degli italiani un grandissimo vuoto. I due iniziarono il loro sodalizio nel 1967 con il film Dio Perdona… io no! Hanno poi lavorato insieme in altri film, come Altrimenti ci Arrabbiamo, Io sto con Gli Ippopotami, Nati con la Camicia, Non c’è due senza quattro, e tantissimi altri ancora. Terence Hill: tutto sui figli, Ross e Jess (Fonti Web)Sullo stesso set in cui ha incontrato il suo più grande amico, Carlo Pedersoli– alias ... Leggi su formatonews (Di mercoledì 10 agosto 2022), nel corso degli anni, è diventato una vera propria legenda.maisuo? I due si somigliano molto.è uno degli attori più amati della nostra Penisola. Per anni ha fatto coppia con il grande Bud Spencer, che è morto nel 2016 e che ha lasciato nel cuore degli italiani un grandissimo vuoto. I due iniziarono il loro sodalizio nel 1967 con il film Dio Perdona… io no! Hanno poi lavorato insieme in altri film, come Altrimenti ci Arrabbiamo, Io sto con Gli Ippopotami, Nati con la Camicia, Non c’è due senza quattro, e tantissimi altri ancora.: tutto sui figli, Ross e Jess (Fonti Web)Sullo stesso set in cui ha incontrato il suo più grande amico, Carlo Pedersoli– alias ...

pelvp : @antonio18t @a_meluzzi @Agenzia_Ansa Mi ricordo di un film di Bud Spencer e Terence Hill dove c'era una donna di co… - VladimiroPutin2 : @Antonellaliber @Simone_978_ @VittorioSgarbi Terence Hill è la Svizzera? - Nomefittizio2 : @goldrake____ In classifica ci sono: al primo posto in assoluto Hercules della Disney (in fanciullezza con i miei f… - Dario71841121 : @goldrake____ Non saprei dire quale ma sicuramente uno dei film con Bud Spencer e Terence Hill… li guardò tutt’oggi… - Cami71Michele : @Flyingteacher67 Io l'ho mancato al cinema. L'età era al limite per averne interesse. Ricordo solo ET primo film. S… -