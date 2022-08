Tennis: Torneo Toronto. Giorgi agli ottavi di finale (Di mercoledì 10 agosto 2022) La azzurra ha piegato la belga Mertens col punteggio di 6 - 3 7 - 5. Toronto (CANADA) - Continua la corsa di Camila Giorgi al "National Bank Open", Torneo Wta 1000 dotato di un montepremi pari a 2.697. Leggi su sport.tiscali (Di mercoledì 10 agosto 2022) La azzurra ha piegato la belga Mertens col punteggio di 6 - 3 7 - 5.(CANADA) - Continua la corsa di Camilaal "National Bank Open",Wta 1000 dotato di un montepremi pari a 2.697.

WeAreTennisITA : Dopo gli #USOpen non vedremo più in campo Serena Williams ?? Arriva il momento dell'addio per la campionessa america… - TennisWorldit : Wta Toronto - Giorgi 'da record' contro Mertens: obiettivo ottavi raggiunto: A esattamente un anno dal 6-3 7-5 a Mo… - ilviboneseweb : Maierato, cala il sipario sul torneo di tennis Fit lim: ecco i vincitori - RivieraSportit : Al Tennis Club Dolceacqua, il club dei VIP, iniziato il Torneo Open di Padel - raulbrancaccio : RT @federtennis: Primo titolo #ATPChallenger ?? @raulbrancaccio si prende il derby contro Vavassori per 6-1 6-1 e si aggiudica il torneo di… -