Tennis: torneo Montreal. Fognini eliminato da Rune (Di mercoledì 10 agosto 2022) Il ligure sconfitto 6 - 3 7 - 5 dal danese nel match di primo turno Montreal (CANADA) - Fabio Fognini non è riuscito a superare il primo turno del "National Bank Open", sesto ATP Masters 1000 ... Leggi su sport.tiscali (Di mercoledì 10 agosto 2022) Il ligure sconfitto 6 - 3 7 - 5 dal danese nel match di primo turno(CANADA) - Fabionon è riuscito a superare il primo turno del "National Bank Open", sesto ATP Masters 1000 ...

Agenzia_Ansa : Tennis: Jannik Sinner ha vinto il torneo Croatia Open a Umago battendo in finale in tre set il favorito n.1 e campi… - sportface2016 : +++Jannik #Sinner da sogno: rimonta Carlos #Alcaraz e vince il torneo di #Umago, sesto titolo della sua carriera+++ #Tennis - iamclaudia_m : Io comunque sono curiosa di sapere quale sarebbe stato il piano b: un'ora e mezza di barzellette? Torneo di tennis… - lascolomba : RT @WeAreTennisITA: Dopo gli #USOpen non vedremo più in campo Serena Williams ?? Arriva il momento dell'addio per la campionessa americana,… - giampaolo_baio : RT @WeAreTennisITA: Dopo gli #USOpen non vedremo più in campo Serena Williams ?? Arriva il momento dell'addio per la campionessa americana,… -