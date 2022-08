Taiwan | Pechino annuncia la fine delle manovre militari

Agenzia_Ansa : Taiwan: Cina, esercitazioni intorno all'isola vanno avanti. Pechino prepara l'invasione e il cambio dello status qu… - berlusconi : La visita della Presidente Pelosi a Taiwan è stato il pretesto che Pechino ha colto per una prova di forza, che tro… - Agenzia_Ansa : Taiwan, Cina: finite le manovre intorno all'isola, ora pattugliamenti regolari. Pechino: 'Le truppe terranno d'occh… - FI_Toscana : RT @berlusconi: La visita della Presidente Pelosi a Taiwan è stato il pretesto che Pechino ha colto per una prova di forza, che trova l’Occ… - akhetaton11 : RT @Geopoliticainfo: ????#Taiwan definisce un 'vano desiderio' i contenuti del libro bianco diffuso da Pechino sulla riunificazione seguendo… -

- Continuano però, regolarmente, i pattugliamenti sulla linea mediana, non riconosciuta dalla Cina ufficialmente, ma finora rispettata. La tensione resta molto alta, ignorati tutti gli appelli ad ...Cina -, la fase calda è passata.passa ai 'pattugliamenti regolari' Esteri Primo Piano Cina -, la fase calda è passata.passa ai 'pattugliamenti regolari' Di Alberto Celletti - ...Tra poche ore, dopo aver cercato per mesi di sottrarsi, Donald Trump dovrà rispondere sotto giuramento alle domande dell’ufficio della procuratrice di New York Laetitia James, che indaga sugli affari ...Pechino non ha escluso "uno scenario di forza" con Taiwan. A rischio anche le relazioni Cina-Australia. Quadro di lungo termine più complicato: possibile un deliberato calo del commercio taiwanese ver ...