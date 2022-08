Taiwan | la Cina conclude le operazioni militari | ' Continueremo a pattugliare l' Isola'

fattoquotidiano : Nel corso di un'intervista alla 'Cnn' il co-fondatore della storica band spara a zero sul Presidente degli Stati Un… - Agenzia_Ansa : Taiwan: Cina, esercitazioni intorno all'isola vanno avanti. Pechino prepara l'invasione e il cambio dello status qu… - Agenzia_Ansa : Taiwan, 'Cina prepara invasione e cambio dello status quo' - Asia - ANSA - RadioItaliaIRIB : RT @RadioItaliaIRIB: Cina annuncia fine operazioni militari, reazione Taiwan - RadioItaliaIRIB : Cina annuncia fine operazioni militari, reazione Taiwan -

Intantorisponde allae definisce un "vano desiderio" i contenuti del libro bianco diffuso da Pechino sulla riunificazione pacifica intra - stretto seguendo il modello "un Paese, due ...Non semplici esercitazioni intimidatorie, ma la preparazione di "un piano per invadere l'isola".punta ancora il dito contro lain quello che sembra ormai un pericoloso gioco al rialzo, condotto sull'orlo scivoloso dei massicci dispiegamenti militari da ambedue le parti. Secondo il ...11.44 Taiwan,Cina: fine operazioni militari La Cina non lascerà "alcun margine di manovra" ai sostenitori dell'indipen- denza di Taiwan, non escludendo "l'uso della forza" per riconquistare l'isola "c ...Per il comando dell'esercito popolare si sono "concluse con successo" le esercitazioni avviate una settimana fa attorno all'isola ...