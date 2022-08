Taiwan in allarme: 10 navi e 36 jet cinesi rilevati intorno all'isola (Di mercoledì 10 agosto 2022) Il ministero della Difesa di Taiwan ha reso noto che 10 navi e 36 jet militari cinesi sono stati rilevati intorno all’isola fino alle 17 locali (11 in Italia). Ben 17 caccia da combattimento (nove SU-30... Leggi su feedpress.me (Di mercoledì 10 agosto 2022) Il ministero della Difesa diha reso noto che 10e 36 jet militarisono statiall’fino alle 17 locali (11 in Italia). Ben 17 caccia da combattimento (nove SU-30...

