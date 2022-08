Taiwan alza allerta dopo operazioni di pattugliamento cinesi. Per Pechino è tutta colpa degli Usa

(Di mercoledì 10 agosto 2022) - Washington non avrebbe rispettato le garanzie date in passato sul rispetto della sovranità della Repubblica popolare che ha annunciato il completamento delle esercitazioni militari

- Washington non avrebbe rispettato le garanzie date in passato sul rispetto della sovranità della Repubblica popolare che ha annunciato il completamento delle esercitazioni militari... penalizzati dall'alta tensione tra Washington e Pechino, dopo la visita di Nancy Pelosi a. Oggi il ministro degli esteri di Taipei, Joseph Wu, ha detto che la Cina 'sta usando le ...Il governo di Taipei accusa Pechino di usare le esercitazioni militari attorno a Taiwan per preparare l'invasione dell'isola ...Taipei avvisa: "La Cina si prepara all'invasione". Ma la Casa Bianca cerca di abbassare le tensioni e annacqua una legge che favorirebbe gli scambi con l'isola ...