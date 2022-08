Szoboszlai: la cifra richiesta dal Lipsia e la reazione del Napoli (Di mercoledì 10 agosto 2022) In attesa che la situazione tra il Paris Saint-Germain e Fabian Ruiz sia definita, il Napoli è alla ricerca di un profilo che possa eventualmente sostituire lo spagnolo, destinata all’addio a poco meno di un anno dalla scadenza di contratto. Tra i nomi che sono spuntati in queste ore, c’è quello di Dominik Szoboszlai, vecchio pallino del direttore sportivo Cristiano Giuntoli. L’interesse è confermato dall’edizione odierna de Il Corriere dello Sport, che però sentenzia circa la richiesta del Lipsia – detentore del cartellino dell’ungherese – fatta recapitare al club partenopeo. Szoboszlai Napoli (Getty Images)Di seguito, quanto evidenziato dal quotidiano: “Il profilo più alto, per tecnica, resta quello di Dominik Szoboszlai, ungherese con un talento enorme e ... Leggi su spazionapoli (Di mercoledì 10 agosto 2022) In attesa che la situazione tra il Paris Saint-Germain e Fabian Ruiz sia definita, ilè alla ricerca di un profilo che possa eventualmente sostituire lo spagnolo, destinata all’addio a poco meno di un anno dalla scadenza di contratto. Tra i nomi che sono spuntati in queste ore, c’è quello di Dominik, vecchio pallino del direttore sportivo Cristiano Giuntoli. L’interesse è confermato dall’edizione odierna de Il Corriere dello Sport, che però sentenzia circa ladel– detentore del cartellino dell’ungherese – fatta recapitare al club partenopeo.(Getty Images)Di seguito, quanto evidenziato dal quotidiano: “Il profilo più alto, per tecnica, resta quello di Dominik, ungherese con un talento enorme e ...

MarcoElliottOUT : @SevenUp89 Szoboszlai te lo davano solo a 35-40 quindi come De Keteleare a me piace più Szoboszlai ma la cifra è qu… - luigipetricelli : @TolliVincenzo Avrei già lasciato stare e puntato su altri obbietivi che con quella cifra se ne trovano tipo szoboszlai - GianMar06498053 : Ecco.. mi riferivo a questo. La juve non prenderà #Raspadori, soprattutto a quelle cifre. Lasciasse immediatamente.… - GianMar06498053 : @WLT79 Concordo. Sto metodo mafioso da strozzino ha veramente stancato. Con la stessa cifra mi vado a prendere Szob… -