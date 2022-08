Supplenze, anche se rifiuto nomina sostegno da graduatoria incrociata avrò sanzioni? [VIDEO] (Di mercoledì 10 agosto 2022) Se rifiuto la convocazione da graduatoria incrociata cosa accade? Ci saranno sanzioni? Si tratta di un altro tema discusso nel corso del Question time del 9 agosto, in diretta su Os TV, dedicato alle Supplenze da Gae e Gps. L'articolo Supplenze, anche se rifiuto nomina sostegno da graduatoria incrociata avrò sanzioni? VIDEO . Leggi su orizzontescuola (Di mercoledì 10 agosto 2022) Sela convocazione dacosa accade? Ci saranno? Si tratta di un altro tema discusso nel corso del Question time del 9 agosto, in diretta su Os TV, dedicato alleda Gae e Gps. L'articoloseda

orizzontescuola : Supplenze, anche se rifiuto nomina da graduatoria incrociata avrò sanzioni? [VIDEO] - fab_sedda : Vedrete che ci riesco a usare tutte e 150 le preferenze nell'istanza per l'assegnazione delle supplenze da #gps, an… - orizzontescuola : Supplenze GaE e GPS 2022, PREFERENZE: chi sceglie una scuola può essere assegnato anche ad un plesso lontano da sed… - fremo03893514 : RT @Nica65961590: @SignorGiovanne1 Anche mio marito ha fatto come te! Tre mesi di sospensione e senza stipendio e con due figli. A me non s… - LapioUrbano : RT @Nica65961590: @SignorGiovanne1 Anche mio marito ha fatto come te! Tre mesi di sospensione e senza stipendio e con due figli. A me non s… -